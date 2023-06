"L’Atletico Madrid ha intenzione di blindare Alvaro, ma né l’attaccante né la sua famiglia sono rimasti insensibili all’interesse della Juventus". Apre così Tuttosport, che aggiunge: "A tifare per un ritorno in Italia del giocatore è proprio la moglie Alice Campello, madre dei quattro figli della coppia: in una storia sul suo profilo Instagram la fashion blogger con 3,3 milioni di follower, creatrice di una linea di moda e una di make up, rivela che la casa di Torino è quasi pronta e mostra le prime immagini degli interni, in particolare della cabina armadio. Ciò non significa che sia un indizio per un probabile ritorno di Morata a Torino perché nel frattempo la coppia sta ultimando anche la casa di Madrid. Sicuramente però l’attaccante e la moglie sono molto legati a Torino e ai colori bianconeri".