Non è un mistero, tra gli obiettivi di mercato dellac'è quello di rivoluzionare la corsia di sinistra. Difficile, però, liberare uno slot e attivare così un nuovo arrivo. Per quel che riguarda, Tuttosport racconta: "Difficile trovare un acquirente per Alex Sandro : il brasiliano ha un ingaggio da top player e ancora un anno di contratto da onorare con la Juventus e, a pochi mesi dal Mondiale, è difficile che possa andare via".