La Juventus cercherà un nuovo terzino sinistro nel prossimo mercato estivo. Ormai è diventato un refrain, un compito nell’agenda della dirigenza bianconera mai soddisfatto, come la soddisfazione per Alex Sandro non è più piena, ormai da diverso tempo. L’obiettivo sarà quello di cercare un giocatore in grado di contendergli il posto oppure, in alternativa, sacrificare il brasiliano per arrivare a profili allettanti (come Robin Gosens dell’Atalanta). Infatti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’esperienza di Alex Sandro alla Juve potrebbe essere giunta al capolinea.