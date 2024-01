Il contratto del difensore brasiliano classe 1992è in scadenza al termine della stagione attuale. Dopo lo scatto del rinnovo automatico al termine della scorsa stagione per aver raggiunto un determinato numero di presenze. La volontà dellasarebbe quella di non prolungargli ulteriormente il contratto. Tuttavia stando a quanto riferisce Gazzetta.it Alex Sandro non vorrebbe assolutamente lasciare Torino e la Juventus al termine della stagione, anzi, chiederebbe un rinnovo di contratto fino al 2026.