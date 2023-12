Il difensore brasiliano della Juventusha il contratto in scadenza al termine della stagione e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo contrattuale. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport la dirigenza della Juventus avrebbe in mente due nomi per sostituire il difensore brasiliano. Si tratterebbe di Tiago Djalo del Lille, al momento infortunato, che potrebbe anche approdare all'ombra della Mole già a gennaio. In alternativa si starebbe sondando Lloyd Kelly venticinquenne mancino del Bournemouth con il contratto in scadenza al termine della stagione.