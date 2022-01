Il direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany ha parlato a margine della presentazione ufficiale di Fernan Torres accennando anche alla situazione di Ousmane Dembélé, in scadenza di contratto e accostato alla Juve in ottica mercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Non è previsto alcun incontro oggi. Sono cinque mesi che parliamo con i suoi agenti. Conoscono la posizione del club, abbiamo avuto tantissima pazienza, sanno che vogliamo che resti, ha un'offerta ma che non possiamo rimandare ancora per molto. Tutti conoscono gli scenari e aspettiamo una risposta definitiva per poi agire di conseguenza".