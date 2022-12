Emergono nuovi sviluppi per quel che riguarda il futuro del giovane calciatore della Juve Next Gen Mattia Compagnon, andato in gol nell'ultima sfida dei bianconeri contro il Sangiuliano. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, diversi club di Serie A e di B sono sulle tracce del classe 2001. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.