Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge non si è sbottonato quando interpellato sul futuro di David Alaba. Il club auspica per la sua permanenza, anche se la trattiva per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, non stanno procedendo per il verso giusto. In questo scenario si è inserita la Juventus, sempre attenta al mercato dei parametri zero. Ma dalla Spagna riportano la richiesta dell’austriaco, che spaventerebbe qualsiasi club, compresa la Vecchia Signora. Stando a quanto riporta Ok Diario, Alaba chiederebbe 15 milioni di euro a stagione.