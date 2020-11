C’è ancora distanza nei discorsi tra l’entourage di David Alaba e il Bayern Monaco per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il tempo stringe, perché da gennaio il difensore austriaco potrà potenzialmente accordarsi con qualsiasi altro club, e la concorrenza si infittisce. Come riporta Todofichajes.com, il su agente Pini Zahavi l’avrebbe proposto in Spagna, al Real Madrid. Nella scorsa sessione di mercato, Alaba è stato accostato anche a due club di Serie A, Juventus e Inter.