La Juventus non molla la presa su, difensore delche ha posto le condizioni per rinnovare il contratto con il club tedesco: il difensore austriaco - spostato al centro da Flick per l'esplosione di Alphons Davies sulla fascia sinistra - secondo la Bild vuole un importante aumento dell'ingaggio fino ad arrivare quasi a 20 milioni di euro lordi a stagione. Una richiesta che, se dovesse farla anche alla Juve, difficilmente i bianconeri potrebbero soddisfare.