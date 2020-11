Oggi è stata una giornata complessa per David Alaba: su di lui sono uscite fuori le voci sulla rottura totale col Bayern Monaco, col contratto in scadenza l'anno prossimo che non verrà rinnovato e l'asta già partita tra le big europee per accaparrarselo a parametro zero. Tra esse la Juventus, che però non è l'unica squadra italiana. Come riporta infatti Calciomercato.com anche l'Inter cullerebbe il sogno. Anche se i tre club che stanno lavorando più concretamente per Alaba sono Juve, PSG e Manchester City. Il giocatore però preferirebbe Real Madrid o Barcellona.

LA VERSIONE DI ALABA - "Ho appreso queste notizie dai giornali. Io sono molto contento qui al Bayern Monaco, sto bene e sono felice di far parte di questa squadra ma ancora non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Quello che posso dire è che non ho parlato con nessuno, il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore. Il rinnovo? Avrei preferito che non fosse uscito nulla sui media. Le cifre riportate, poi, sono false. Sono deluso e persino ferito dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage".