Il futuro di David Alaba sembra lontano dal Bayern Monaco. Nonostante sia ancora un perno della difesa della sua squadra, l’austriaco non ha initenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021, e ciò lo proietta direttamente sul mercato. Come riporta la Bild, sul terzino sinistro 28enne ci sono due club in pole, ovvero Manchester City e Inter, che tra l’altro sta chiudendo per Hakimi, prelibato rinforzo sull’out destro. Nella corsa non ci sarebbe invece la Juventus che, come si legge sul quotidiano tedesco, non avrebbe approfondito i contatti con il suo entourage.