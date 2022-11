Arkadiuszha dimostrato di poterci stare eccome, alla Juventus. Esperienza, disponibilità, duttilità e un ruolo prezioso per la Juve, che ha già iniziato a ragionare in merito al suo riscatto. Arrivato in prestito per 800mila euro più ulteriori 800mila in relazione a obiettivi individuali e di squadra, la Juventus può riscattarlo per 7 milioni di euro più eventuali ulteriori 2 di bonus. E in casa Juventus si va già verso questa soluzione.