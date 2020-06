È già rivolta tra i tifosi del San Paolo per la possibile partenza di Igor Gomes, talento classe ’99 che ha già attirato l’attenzione di mezza Europa, tra cui la Juventus. Stando a quanto riporta la Gazeta Esportiva, i due club attualmente in pole sono il Real Madrid e l’Ajax, che ha già pescato nel club brasiliano per prendere Antony (20 milioni di euro) e in passato David Neres. I Blancos, invece, hanno una grande tradizione nel portare a Madrid i migliori talenti del calcio sudamericano, come Vinucius Jr e Rodrygo. Questa volta ci proveranno per Igor Gomes, che in patria viene paragonato a Kakà.