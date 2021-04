Sergio Aguero ha scatenato un'asta di mercato che durerà per settimane e mesi, per accaparrarsi le prestazioni a parametro zero del centravanti argentino in procinto di lasciare il Manchester City. Chiaramente anche la Juventus ha drizzato le antenne, anche se non risultano ancora movimenti effettivi da parte della società bianconera. Grazie al Sun, possiamo ricostruire la mappa delle squadre europee che al momento risultano interessate ad avviare una trattativa per ingaggiare Aguero: secondo il giornale inglese oltre alla Juventus ci sarebbero Inter, Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcellona, Manchester United e Arsenal.