90min.com riporta una pazza idea per il futuro di Sergio Aguero, attaccante accostato anche alla Juventus: Marcelo Bielsa starebbe tentando il Kun a vestire la maglia del Leeds. Un’idea clamorosa che potrebbe stravolgere le gerarchie del mercato, perché così facendo l’argentino continuerebbe a giocare in Inghilterra, cercando di battere altri record individuali. In più giocherebbe per Bielsa, tecnico che lo stima enormemente. D’altro canto, però, il Leeds è un club che non parteciperà alle prossime competizioni europee, che Aguero è abituato a giocare. Infine le richieste per l’ingaggio, fuori portata.