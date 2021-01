La Juventus tiene costantemente d’occhio tutti quei giocatori che potrebbero finire nel minestrone dei parametri zero, dove storicamente la Vecchia Signora ha pescato più e più volte, con grandi successi. In questa categoria potrebbe ricadere Aguero, che in estate potrebbe lasciare il Manchester City. Infatti, come riporta la Bild, Pep Guardiola starebbe già cercando un sostituto, con Harry Kane profilo altamente gradito dal tecnico catalana. Da Torino, la Juventus osserva attentamente l’evolversi della vicenda, essendo l’argentino un attaccante di primissimo livello.