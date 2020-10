Questa notizia non riguarda in realtà il mercato attuale della Juventus, ma quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Il centravanti comprato da Paratici quest'estate risponde al nome di Alvaro Morata, ma qualche mese prima, quando sulla panchina bianconera sedeva Sarri, il principale candidato era Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco alla fine non ha lasciato il Napoli, come ben sappiamo ma è rimasto da separato in casa. Come riporta Sky Sport gli agenti di Milik si sono recati a Castel Volturno per trovare una soluzione per gennaio col club partenopeo.