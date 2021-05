La Juventus si dimostra sempre attenta, in chiave calciomercato, nell'osservare e portare a Torino i giovani talenti che più si stanno mettendo in mostra in giro per il mondo. Tra gli obiettivi della dirigenza bianconera sarebbe finito anche Kaiky, difensore centrale classe 2004 in forza al Santos. Secondo quanto riporta la stampa inglese, però, il giocatore sarebbe finito sotto i riflettori di diversi club, tra cui: ​Arsenal, Manchester United, Chelsea e Ajax.