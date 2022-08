I giovani di casafanno gola a diversi club di Serie A. Tra questi c'è Fabioche nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi alla Continassa con il resto del gruppo. A fare un punto di mercato è il Corriere dello Sport: "La Cremonese, intanto, si è aggiunta alla lista delle squadre interessate a Miretti. Ma per il baby centrocampista, così come per gli altri giovani in rampa di lancio come Rovella e Fagioli, la Juve al momento fa muro, considerando i tanti infortuni. Allegri conta anche su di loro".