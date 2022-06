Operazioni di mercato in vista tra Juve e Salernitana. Secondo quanto riportato da Salernitananews.it, i granata vorrebbero riscattare dai bianconeri il centrocampista classe 1998 Grīgorīs Kastanos, per poi trattenerlo in squadra, mentre per Filippo Delli Carri e Radu Dragusin si prospetta un ritorno a Torino: il primo sembra destinato al Pescara, mentre per il secondo il futuro resta tutto da decidere. Nell'ambito delle trattative con il club campano, inoltre, potrebbe finire anche Pietro Beruatto: il terzino sinistro, attualmente in prestito al Pisa, dovrebbe essere acquisito a titolo definitivo dai toscani per poi essere contro-riscattato dalla Vecchia Signora, che a quel punto potrebbe decidere di mandarlo a fare esperienza proprio a Salerno.