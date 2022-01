"Pogba arriverà in estate? Non è probabile, ma neppure impossibile. Per lui forse è la scelta preferita, quella del cuore. Ma di mezzo ci sono i milioni del Psg e le manovre di Raiola. E, all’interno della Juventus, qualcuno fa i calcoli sul suo stipendio. Detto ciò, non si può dire no al 100%: è possibile lasciare uno spiraglio al sogno di molti tifosi". Lo scrive Tuttosport nell'edizione odierna.