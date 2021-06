Cominciano a delinearsi e concludersi i primi colpi di calciomercato, benché, ufficialmente, la sessione comincia l'1 luglio. In questi giorni, la Juventus ha pigiato l'acceleratore e sarebbe prossima all'ufficialità un'operazione di mercato con il Genoa. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo per quel che riguarda il futuro di Gianluca Frabotta. L'esterno, infatti, dovrebbe trasferirsi a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I bianconeri, così, non perderebbero definitivamente il giovane lanciato da Andrea Pirlo.