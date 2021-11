Non è un periodo semplice per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma sta avendo qualche problema e il feeling con Mourinho sarebbe arrivato ad una fase di stallo. Una situazione che agita le acque, in chiave mercato. Secondo quanto riporta Il Tempo, infatti, ci sarebbero due club, in particolare, affacciati alla finestra ad osservare l'evolversi degli eventi, anche per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Le due squadre sarebbero il Tottenham e la Juventus.