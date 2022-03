Nicolò Zaniolo rimane uno dei grandi obiettivi della Juventus, per la finestra di mercato estiva. Il giocatore giallorosso non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e, per questo, la dirigenza bianconera lavora ai fianchi e monitora da vicino la situazione. Situazione che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe presto mutare:



"La Juventus lo monitora da tempo, ma lui è pronto a firmare il contratto con la Roma anche domani. La dirigenza preferisce aspettare, ma è disposta a trovare un accordo aumentando l’ingaggio dai 2,2 milioni attuali a 3,5 milioni più bonus".