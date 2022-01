Ultime ore di mercato, ma di fermarsi non se ne parla. Sono ore frenetiche negli uffici della Continassa e, adesso, l’obiettivo è quello di piazzare Aaron Ramsey. Il centrocampista è ormai estraneo al progetto tattico sportivo di Massimiliano Allegri e ha un peso specifico importante nel budget dedicato agli ingaggi. Per tutti questi motivi, e per la prospettiva di passare 6 mesi tra tribuna e panchina, l’obiettivo prima delle 20 di oggi è quello di cederlo.



LA SITUAZIONE – Sono tanti i club che si sono fatti avanti per Aaron Ramsey. A questi, la Juventus non ha mai chiuso le porte, anzi. A rimbalzare le proposte, invece, è sempre stato il calciatore gallese. Nelle ultime ore, il pressing del Glasgow Rangers che, adesso, sembra essere la candidata più credibile. Anche in questo caso, il condizionale rimane d’obbligo. Come dicevamo, la Juventus lo lascerà partire, ma tutto dipende dalla volontà del calciatore che, fino adesso, ha rifiutato ogni offerta. Saranno le sirene scozzesi a convincerlo?