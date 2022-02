L'arrivo di Dusan Vlahovic e la conferma di Morata hanno eroso ulteriormente lo spazio a disposizione di Moise Kean. L'attaccante, infatti, in questa fase di stagione sembra essere parzialmente scomparso dai radar. In Coppa Italia, contro il Sassuolo, potrebbe avere una chance e, in questo caso, sarà necessario offrire una prova di alto livello, per impressionare il tecnico e provare a riguadagnare posizioni nelle gerarchie. Se questo non dovesse accadere, però, il suo procuratore Mino Raiola sarebbe pronto a lavorare per trovargli una nuova destinazione, un club dove trovare maggior minutaggio.



IPOTESI PSG - A raccontare le ultime di mercato sul Paris Saint-Germain è calciomercato.com: "Moise è arrivato alla Juve in prestito biennale da 7 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinati obiettivi (facili da raggiungere) più altri 3 milioni di bonus. Cifre decisamente importanti che l’Everton non vuole perdere assolutamente. Messaggio ai naviganti, quindi: chi vuole Kean dovrà prendersi la responsabilità di sostenere questa operazione secondo i termini già accordati con la Juventus. In caso di addio la destinazione più probabile resta quel Psg che già ci aveva provato nell’ultima sessione di mercato invernale. “Volete Icardi? Ok, ma dateci Kean in cambio”. Questa la reazione di Leonardo al sondaggio bianconero per l’argentino. Anche se poi questa ipotesi è stata subito scartata perché Kean in questa stagione ha già giocato con due maglie diverse (Everton e Juventus) e non può vestirne una terza. Un arrivederci a giugno perché i parigini ci proveranno ancora"