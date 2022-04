Le riflessioni in casa Juve sono in corso da tempo ma aprile sarà "il mese dell’accelerazione". Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri, Cherubini e Arrivabene dovranno decidere assieme ad Agnelli e Nedved come costruire la nuova Juve. "La Juventus ha fatto il grande investimento a gennaio e non può permettersi un mercato iper aggressivo, però cambierà tanto. Può farlo in molte direzioni perché le esigenze tecniche sono diverse", racconta il quotidiano.