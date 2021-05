Elseid Hysaj può diventare un'occasione di mercato per la Juventus. Il terzino albanese è in scadenza di contratto con il Napoli e del rinnovo non c'è traccia: il giocatore potrebbe lasciare il club azzurro a parametro zero e per i bianconeri potrebbe rappresentare un investimento low cost sulla fascia. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sul giocatore c'è anche l'Interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone e del Psg.