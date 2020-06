Il Barcellona insiste per convincere Arthur ad accettare la Juventus. Tra i club, infatti, l'accordo è totale: da una parte il brasiliano che - se dovesse dare l'ok - si trasferirebbe in bianconero, dall'altra Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, seguito da tempo dal Barça. Tanti i nomi messi sul piatto nei contatti continui tra le dirigenze, la Juve è stata chiara fin dall'inizio: senza Arthur non si fa nulla. Il Barcellona media con la famiglia per convincerlo e chiudere lo scambio con Pjanic.