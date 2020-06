Juve e Barcellona, asse bollente. Il club blaugrana, secondo quanto riferito da Tuttosport, starebbe mediando con la famiglia di Arthur per convincerlo a cambiare idea e dire così sì al progetto Juve. E' infatti già totale, l'accordo con il club bianconero per lo scambio tra il centrocampista brasiliano e Miralem Pjanic. Secondo Tuttosport, nell'affare potrebbe rientrare anche Mattia De Sciglio, che continua a stuzzicare i blaugrana così come il PSG.