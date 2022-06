Nella giornata milanese che ha visto la dirigenza della Juventus impegnata sul fronte mercato, si segnala un accordo in chiusura con il Cagliari. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, le parti avrebbero raggiunto l'accordo per l'arrivo di Alessandro Di Pardo in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo in caso di promozione in Serie A o al raggiungimento di un certo numero di presenze.