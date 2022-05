La rottura del rapporto con il Manchester United, il lavoro ai fianchi di Pavel Nedved, l’insidia Paris Saint-Germain. Sono diverse le pedine che, ancora, devono andare al loro posto ma una cosa è certa: la Juventus sta lavorando per riportare Paul Pogba a Torino. Il francese rappresenterebbe un importante upgrade per il centrocampo bianconero, reparto più volte finito sotto la lente d’ingrandimento. Come si diceva, la Juve lavora e quella di lunedì potrebbe rappresentare una giornata molto importante da questo punto di vista. Come riporta Sky Sport, infatti, arriverà nel capoluogo torinese Rafaela Pimenta, la professionista che si sta occupando di curare gli interessi di Pogba, dopo la scomparsa di Mino Raiola. In programma, quindi, un incontro tra le parti che potrebbe rappresentare una svolta nella trattativa.