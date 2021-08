Ultima settimana di calciomercato, le società premono sull'acceleratore per finalizzare le trattative, in un senso o nell'altro, e mettere nelle mani dei propri tecnici la miglior rosa possibile. Tra queste, ci sarebbe lache, secondo gianlucadimarzio.com, avrebbe superato tutte le società e messa in pole per il centrocampista della, Nicolò