Il calciomercato non termina mai. Finita la sessione estiva, le società sono già al lavoro per studiare obiettivi e strategie in vista della prossima finestra di gennaio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus potrebbe fare un tentativo per il centrocampista del Monaco, Tchouameni. La società bianconera ha fatto un tentativo già sul finire della sessione estiva, ma il club del Principato ha rifiutato l'offerta di prestito con diritto di riscatto.