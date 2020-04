La Juventus sta facendo le sue valutazioni di mercato per la prossima stagione, consapevole di dove andare a mettere mano sulla rosa attuale. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, le priorità in casa bianconera sono legate al terzino sinistro - dove c'è solo Alex Sandro - mentre per quanto riguarda la fascia destra si va verso le conferme. Cuadrado ha convinto Sarri anche in posizione più arretrata e sembra un giocatore chiave della rosa - anche per la sua duttilità - con il tecnico toscano che ha anche Danilo in alternativa. Inoltre, c'è ancora il nodo De Sciglio, che può partire, ma che può anche essere impiegato su entrambe le corsie.