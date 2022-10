Il futuro di Juan Cuadrado? Al momento resta in stand by per la Juventus che non ha fretta di trattare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e, al contrario, lascerà quanto più possibile spazio al campo per capire se il colombiano davvero è ancora utile al progetto di Allegri. Sullo sfondo rimane l'Inter pronto a prenderlo a parametro zero. Lo riporta calciomercato.com.