Il Borussia Dortmund è stato chiaro: chi vuoledovrà pagare 75 milioni di euro. A riportarlo è il Mundo Deportivo, secondo il quale è questa la cifra che dovranno sborsare i club interessati al norvegese. Tra questi potrebbe esserci anche la Juventus, che già in passato ha trattato l'attaccante almeno in un paio di occasioni. In futuro potrebbe riprovarci per provare ad assicurarsi uno dei centravanti più forti in circolazione, sul quale c'è anche il Real Madrid.