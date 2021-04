1









Nelle ultime settimane in Spagna hanno accostato il nome di Raphael Varane alla Juventus, che si sta muovendo per non farsi trovare impreparata in vista degli addii di Chiellini prima e Bonucci poi. Ok De Ligt, ma serve un top player vicino a lui. Demiral non convince fino in fondo, così dalla Spagna hanno parlato di un interessamento per Varane che il Real Madrid ha messo in vendita. Un'opzione da valutare soprattutto per via del prezzo molto alto: 70 milioni di euro.