Nel mirino di Inter e Juve,può lasciare il Manchester City in estate. Il brasiliano, che i nerazzurri vedono come il perfetto erede di Lautaro Martinez, mentre i bianconeri come il successore ideale di Gonzalo Higuain, si sta guardando attorno, in attesa di conoscere il futuro europeo del club inglese: come scrive il Manchester Evening Standard, i Citizens valutano l'ex Palmeiras non meno di 70 milioni di euro.