Kalidourimane il primo nome nella lista dei desideri stilata per sostituire il partente. Come racconta oggi Tuttosport, le prossime 48 ore saranno decisive in questo senso. Domani, il centrale dovrebbe presentarsi nel ritiro di Dimaro e poi incontrare il presidente De Laurentiis, se l'offerta di rinnovo dovesse essere rifiutata, allora si aprirebbero le porte per l'uscita, e laosserva attentamente gli sviluppi.