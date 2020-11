Tutti pazzi per Manuel Locatelli. La Juventus si era già mossa l'estate scorsa ma il Sassuolo aveva alzato un muro di 40 milioni: questa è la cifra che chiedeva il club neroverde qualche mese fa dalla quale non si smuove nemmeno per il futuro. Paratici non molla la presa per il centrocampista classe '98, sul quale secondo quanto riporta Leggo c'è anche la Roma che pensa all'ex milanista se dovesse partire Diawara. Locatelli è uno dei protagonisti assoluti della sorpresa Sassuolo, il rischio che il prezzo possa lievitare ancora è concreto.