Robin Gosens è una delle idee della Juventus per il mercato estivo. L'esterno mancino dell'Atalanta è uno dei migliori del campionato, sulla fascia sinistra nerazzurra va come un treno e segna quasi come un attaccante: in questa stagione è già a quota 9 reti, e su di lui hanno acceso i riflettori anche Manchester City e Atletico Madrid. La Juve vorrebbe provare ad affondare il colpo in caso di cessione di Alex Sandro, per l'Atalanta è un giocatore chiave e non lo lascerà partire per meno di 40 milioni.