5









Per rinforzarsi in vista della prossima stagione, la Juventus ha messo gli occhi su Rodrigo de Paul: come riporta Calciomercato.com il centrocampista è in uscita dall'Udinese, che però lo valuta non meno di 35 milioni. Una cifra che potrebbe abbassarsi con l'inserimento di qualche contropartita. Paratici ci pensa e se vuole affondare il colpo dovrà prima superare la concorrenza del Milan; anche i rossoneri infatti hanno messo gli occhi sull'argentino, che nella Juve potrebbe ritrovare il compagno di nazionale Dybala.