Tra i giocatori che la Juventus sta seguendo all'Europeo c'è quel Mikkel Damsgaard che tanto piace ai bianconeri. Centrocampista classe 2000 della Sampdoria, è seguito da mesi e in questi giorni si sta mettendo in vetrina con la Danimarca. Come racconta Calciomercato.com, la Juve è stato il primo club ad avviare i contatti con il presidente Ferrero che lo valuta almeno 25 milioni di euro (pagato 6,5 dal Nordsjaelland): più indietro ci sono Inter e Milan che hanno mostrato interesse.