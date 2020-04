1









Il pallone non rotola più da quasi due mesi, e non si sa se e quando ritornerà a farlo. Dal 18 maggio, come previsto dal Dpcm governativo, dovrebbero ripartire gli allenamenti di squadra, ma ancora è incerta la ripresa del campionato, come ha affermato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. In questo momento in cui le bocce sono ferme da tempo, il calciomercato lavora sottotraccia e non si ferma mai. Certo, i modi sono limitati ai messaggi, chiamate e videochiamate essendo impossibile organizzare degli incontri, ma la sostanza c’è, le idee stanno nascendo.



ECCO IL NUOVO MERCATO, LA JUVE… - Non è ancora nota la data di inizio, ma il mercato che verrà, lo ripetiamo da giorni, sarà profondamente modificato: i club stanno affrontando una grossa emergenza finanziaria, le disponibilità economiche saranno inferiori, perciò il budget a disposizione dei dirigenti sportivi sarà limitato. Tutti questi indizi, supportati dalle ipotetiche trattative che stanno emergendo, portano verso un’unica direzione: la moneta più utilizzata sarà il baratto, lo scambio. Un giocatore per un altro, o più di uno. Scambi multimilionari che permettono alle società di liberarsi di esuberi per arrivare ad obiettivi di mercato, evitando di sborsare soldi e sistemando anche qualche voce a bilancio. Anche la Juventus sta ragionando in questa ottica. Il taccuino di Fabio Paratici ha numerosissimi nomi, furbescamente gioca su più tavoli perché, in questa dinamica di scambi, una pedina può tornare utile in diverse operazioni. A proposito di trattative, Tuttosport illustra la mappa del mercato bianconero, passando in rassegna squadra per squadra, analizzando desideri e possibili contropartite tecniche. Scorri in basso per vedere tutti i possibili scambi della Juve