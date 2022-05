I nodi si sciolgono, le strategie sembrano diventare sempre più chiare, in casa Juventus, in vista della sessione estiva di calciomercato. Inserire un terzino sinistro, se Alex Sandro dovesse lasciare Torino; un centrale, per coprire l’eventuale addio di Chiellini; un regista o una mezz’ala, a seconda di chi, tra Arthur e McKennie, potrebbe fare spazio in rosa; un esterno d’attacco al posto di Dybala, non con le stesse caratteristiche ma funzionale ad un 4-3-3; una seconda punta, per sostituire Morata nell’eventualità in cui la Juve non riesca a riscattarlo dall’Atletico Madrid alle proprie condizioni. Questo, lo scenario di mercato dipinto da Tuttosport questa mattina che, poi, aggiunge un ‘listone’ composto da 14 nomi, profili venuti fuori nelle discussioni di mercato intercorse tra Allegri e la dirigenza.



