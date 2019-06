Mancano ancora le ufficialità, ma la Juventus ha mosso la scacchiera. Sul piatto, ci sono 125 milioni per ben 6 acquisti che andranno a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Aaron Ramsey, gallese ex Arsenal, ​è stato il primo ad arrivare e l'unico, al momento, al 100% bianconero. Il costo? Semplice, seplice: 0. Chi ​è al 99,9% ed ​è solo in attesa delle visite mediche, ​è il colpo più fresco, quello perfezionato ieri sera nello scambio con la Roma. Luca Pellegrini costerà 15 milioni, sebbene 25 rientrino nell'operazione con Spinazzola. Sempre a 0, arriverà anche Rabiot (le spese saranno, oltre all'ingaggio, neile commissioni per l'entourage), mentre per Traor​è e Demiral, da Empoli e Sassuolo, sono stati spesi 31 milioni. Chiude il cerchio l'acquisto più oneroso , forse, più atteso: Matthijs De Ligt, in arrivo dall'Ajax per 75 milioni di euro, sarà il difensore più pagato nella storia della Juventus. E il mercato ​è solo all'inizio.