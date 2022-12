In Spagna ne sono sicuri, a gennaiorescinderà il suo contratto con ile sarà libero di firmare gratis con chi vorrà: è già finita l'esperienza nel club rojiblanco del trequartista ex Real Madrid, che aveva scelto la nuova destinazione grazie a Julenche però nel frattempo si è trasferito al Wolverhampton. Il classe 1992, come si ricorderà, era stato seguito a lungo anche dalla: come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, il modulo utilizzato da Massimilianonon prevede l'impiego di un trequartista, motivo per cui al momento non può essere considerato un obiettivo. Un giocatore con il suo pedigree, però, farebbe comodo...