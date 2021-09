A 21 anni Facundo Torres è già uno dei pezzi più pregiati della bottega Penarol. Il club uruguayano ha posto una clausola da 17 milioni di euro per acquisire il cartellino di questo guizzante attaccante mancino, che nel giro di un anno si è fatto conoscere così bene in patria, da entrare pure nel giro della nazionale del c.t. Tabarez.

Su di lui però non c'è la Juventus. Anzi c'era, nel 2017, quando sarebbe stato un talento per la Primavera bianconera. Ma Facundo disse no, ancora troppo giovane. E ora, riporta Calciomercato.com, è l'Inter ad aver messo gli occhi addosso a lui.